Il weekend a Piacenza si apre con nubi basse e nebbia. Nel corso della giornata di sabato 23 ottobre – spiega Arpae – previste poi schiarite, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 6 gradi sui rilievi e 9 gradi in pianura, massime massime pomeridiane comprese tra 12 gradi sui rilievi e 18 gradi in pianura.

Giornata in prevalenza serena, con qualche nuvola, domenica 24 ottobre. Temperature in ulteriore calo, con minime del mattino comprese tra 5 gradi sui rilievi e 7 gradi in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 10 gradi sui rilievi e 16 gradi in pianura.