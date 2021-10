In Cattedrale le note del ‘Transitus Animae’ di don Perosi “Opera di compassione umana”

Giovedì 28 ottobre il Perosi Festival 2021, rassegna musicale organizzata dalla diocesi di Tortona per valorizzare la figura e le opere del compositore Don Lorenzo Perosi, toccherà anche Piacenza con un grande concerto all’interno della Cattedrale, in occasione delle celebrazioni per i 900 anni. A partire dalle 20:45 – con la presenza del Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa, del mezzosoprano Anna Maria Chiuri e dell’organista Federico Perotti – in Duomo risuoneranno le note del “Transitus Animae”, opera di inizio novecento composta da don Lorenzo Perosi. L’evento è stato presentato ufficialmente ai giornalisti e alla cittadinanza nella mattinata del 22 ottobre, con una conferenza stampa presso il Salone degli affreschi del Palazzo Vescovile.

“Si tratta di un’iniziativa importante, che verrà introdotta dalla meditazione del nostro vescovo Cevolotto – ha spiegato Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi -. Sarà occasione per una meditazione quanto mai opportuna in questo periodo, ora che si avvicinano le feste dei Santi e dei Morti, particolarmente attuale in questo momento di pandemia: nei mesi scorsi sono state tante le persone confinate nelle terapie intensive, morte da sole senza la vicinanza dei familiari”. Don Paolo Pedrini, direttore artistico del Perosi Festival e segretario vescovile della diocesi di Tortona, si è detto “onorato di poter essere ospite, con questo evento, delle importantissime celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza. La cultura è uno stimolo per la ripresa: il Transitus è un’opera di compassione, cristiana e umana. Un’opera imperdibile, profondamente cattolica, che accompagna e commuove. Non si può andare in Paradiso – la sua chiosa finale – senza aver ascoltato il Transitus”.

Il programma della serata prevede anche un omaggio a Vincenzo Bellini, con l’esecuzione, in prima assoluta nel territorio nazionale, del “Te Deum in do maggiore”. Eseguito dal Coro Lirico Siciliano diretto dal maestro Francesco Costa.