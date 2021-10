Debutto dell’obbligo di green pass anche in consiglio comunale a Piacenza. I consiglieri per accedere alla seduta in programma lunedì 18 ottobre dalle 15 si sono presentati all’ingresso di Palazzo Mercanti muniti di certificato verde (nelle foto): c’è chi lo ha sul telefono, chi si è stampato il certificato, chi invece usa lo smartwach.

In aula sono presenti tutti i consiglieri con l’eccezione di Samuele Raggi, Nicola Domeneghetti, Sara Soresi e Roberto Colla che stanno partecipando ai lavori in streaming: è infatti ancora consentita questa modalità di partecipazione in remoto.

