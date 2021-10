In dieci giorni 6.400 tamponi nelle farmacie “Criticità superate”

Dal 15 – giorno in cui è scattato l’obbligo di Green Pass sul luogo di lavoro – al 25 ottobre sono stati circa 6.400 i tamponi eseguiti a Piacenza nelle farmacie. Oltre 2.500, invece, le vaccinazioni: 765 prime dosi nel fine settimana del 16-17 ottobre, 291 nello scorso week end.

I dati sono emersi nel corso di un tavolo in Prefettura al quale hanno preso parte rappresentanti di Ausl, Ordine Farmacisti, Federfarma, Inps, e dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. “Si è preso atto – fa sapere la Prefettura – che le criticità verificatesi nella scorsa giornata di domenica, in ragione dell’afflusso di utenti alle tre farmacie di turno del capoluogo, sono state superate grazie alla disponibilità di Federfarma, dell’Ordine dei Farmacisti e di farmacisti del territorio che, con sollecitudine e sensibilità, hanno deciso di effettuare aperture suppletive nei giorni festivi, ai fini dell’effettuazione dei test rapidi antigenici nasali, nei giorni ed orari specificati, a supporto di quelle già in turno fino ad almeno il 5 dicembre”. Per evitare code e assembramenti, è fortemente consigliata la prenotazione del tampone contattando direttamente la Farmacia scelta, la cui lista è consultabile sul sito di Federfarma Piacenza.

Il Prefetto e tutti i presenti hanno convenuto sulla “necessità di proseguire nella campagna di sensibilizzazione vaccinale e sul rispetto della normativa del green pass, rispettivamente antidoto e strumento per limitare e contenere la diffusione del contagio e per favorire la piena ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto della salute propria e della collettività, perché si possa guardare avanti con cauto ottimismo e, soprattutto, limitare il rischio di nuove perdite di vite umane e prevenire nuove chiusure di attività”.

CONTROLLI ANTICOVID – Proseguono le attività di prevenzione e controllo delle Forze di Polizia sul territorio. Nell’ultima settimana (18-24 ottobre) sono stati effettuati 474 servizi con l’impiego di 951 uomini. Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1252 persone e 32 attività o esercizi commerciali. All’esito dei controlli è stata sanzionata una persona.