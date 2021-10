In San Pietro una Messa in ricordo di don Oreste Benzi

Il 2 novembre ricorre il 14° anniversario della morte di don Oreste Benzi. Per l’occasione la Comunità Papa Giovanni XXIII celebra il ricordo del suo fondatore con momenti di preghiera e condivisione con i poveri in più parti del mondo. Piacenza ricorderà il sacerdote riminese il 9 novembre alle 18, nella Chiesa di San Pietro, con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Adriano Cevolotto.

“Proporre a tanti giovani momenti di preghiera ed esperienze di condivisione con i poveri è il modo migliore per ricordare don Benzi, il sacerdote “dalla tonaca lisa”, come veniva chiamato, che ha dedicato la sua intera esistenza agli esclusi e che ha rivoluzionato le nostre vite indicandoci l’unica via da seguire: il Vangelo – spiega Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII -. La beatificazione di domenica scorsa di Sandra Sabattini, figlia spirituale di don Oreste, dona a questo anniversario una nuova luce. Sandra è scomparsa giovanissima, a 22 anni, ed è l’emblema di tanti giovani che hanno sete di verità e giustizia. Giovani che desiderano vivere pienamente ogni attimo della loro vita”.