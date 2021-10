Infortunio sul lavoro in un cantiere a Trevozzo: operaio si taglia il polso

Due infortuni sul lavoro, nella mattinata del 7 ottobre, a Piacenza e Trevozzo, in Alta Valtidone.

Il primo ha visto coinvolto un operaio mentre era al lavoro nella ditta Lafer do Borghetto, l’uomo ha battuto la testa a seguito di una caduta. In un primo momento era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per Parma, ma le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato trasportato all’ospedale di Piacenza per effettuare i controlli medici.

Il secondo infortunio sul lavoro è avvenuto invece nel cantiere della scuola materna di Trevozzo: un operaio di 43 anni si è ferito seriamente al polso di una mano, recidendosi l’arteria. Le sue condizioni sono gravi ed è stato trasportato d’urgenza a Piacenza.

In entrambi i casi, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e i referenti della medicina del lavoro dell’Ausl.