Inizio settimana all’insegna del maltempo a Piacenza: la protezione civile Emilia Romagna lancia l’allerta meteo.

Per la giornata di lunedì 1 novembre – si legge nel bollettino regionale – sono previsti temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore appenninico centro-occidentale.

Un quadro meteorologico che si traduce in due allerte meteo – entrambe di colore giallo – per la nostra provincia: la prima, per temporali, riguarda tutto il territorio piacentino, dalle montagne alla pianura; mentre la seconda, per frane e piene dei corsi minori, si riferisce esclusivamente all’area dell’appennino piacentino-parmense.

Da martedì 2 novembre – le previsioni Arpae – la situazione dovrebbe migliorare: al mattino in pianura si prevede cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvoloso; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi coperto con pioviggini.