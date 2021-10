Installazione della caldaia: cosa è necessario sapere

Scegliere e installare la caldaia non è un compito semplice: per non correre il rischio di sbagliare, è importante affidarsi a professionisti del settore, come quelli di SuperMario24, a cui abbiamo rivolto alcune domande.

Come si sceglie la caldaia per la casa?

Facendo riferimento ai generatori a combustibile fossile, sul mercato la più efficiente delle tecnologie a disposizione è quella a condensazione. Optando per una caldaia a gasolio o a gas di questo tipo, si riducono le emissioni nell’atmosfera di anidride carbonica e, soprattutto, si ha la possibilità di risparmiare sulle bollette. Tutto merito del recupero del calore latente. Esistono, comunque, alternative altrettanto valide che si possono tenere in considerazione: una pompa di calore o una caldaia a biomassa, per esempio, consentono di trarre vantaggio dalle fonti energetiche rinnovabili.

Ma ci sono degli aspetti da valutare per riuscire a prendere la decisione giusta?

Certo, ci sono numerosi fattori che entrano in gioco: per esempio, i volumi che devono essere riscaldati, ma anche il livello di dispersione termica e il tipo di abitazione. Inoltre, occorre capire se si ha bisogno di un generatore solo per l’acqua calda sanitaria e il riscaldamento. Al di là del tipo di generatore, comunque, per l’installazione di una caldaia è opportuno orientare la propria decisione verso un incremento del livello di efficienza energetica della casa, tale da garantire un risparmio significativo.

Qual è la tempistica prevista per l’installazione di una caldaia?

Anche in questo caso le variabili in ballo sono molteplici, quindi non si può dare una risposta valida per tutti i casi. Occorre tenere conto, comunque, che se il sistema ha bisogno del lavaggio automatico o comunque devono essere apportate delle modifiche per qualunque ragione, possono servire fino a 3 giorni. D’altra parte, quando la caldaia deve essere sostituita con un modello simile, basta un giorno, anche perché i collegamenti saranno effettuati con le tubazioni che ci sono già. Alcuni giorni in più, infine, potrebbero occorre qualora si sia optato per la pompa di calore o comunque per un sistema alternativo, proprio perché occorrono altri lavori di adeguamento.

Qual è il servizio che propone SuperMario24?

Ci occupiamo del servizio di installazione caldaia Milano , ma anche di assistenza, manutenzione e riparazioni di impianti e scaldabagni di ogni marca. Siamo convinti che avere a disposizione una caldaia ben funzionante sia indispensabile sul piano della sicurezza, ma non solo: permette di rispettare la legge e soprattutto aiuta a tenere i consumi bassi. Fra i marchi di caldaie con cui operiamo ci sono Ariston, Riello e Beretta, ma anche Vaillant, Tata, Imar, Biasi, Saunier Duval, Emmetti ed Elm Leblanc.

In linea di massima, quanto si può spendere per installare una caldaia a gas?

Si deve partire dal presupposto che le case non sono tutte uguali e che ciascuna famiglia ha bisogni differenti: anche in tema di costi, pertanto, non ci può essere una risposta universale. Di certo, però, conviene prendere in considerazione due aspetti: da un lato c’è il prezzo della caldaia vero e proprio, e dall’altro c’è il costo della manodopera, da parte di un tecnico qualificato che dovrà eseguire l’installazione. Il prezzo della caldaia è correlato al tipo di generatore per cui si è optato, ma anche alla classe energetica, alla tecnologia e alle dimensioni, senza dimenticare gli optional in dotazione, quali i sistemi di termoregolazione evoluti o il controllo da remoto.

Anche per il costo di installazione ci possono essere differenze tra un caso e l’altro?

Sì, perché anche da questo punto di vista dipende tutto dal tipo di caldaia che deve essere installata e dalla necessità di eseguire lavori di adeguamento. Il luogo in cui la caldaia andrà messa è un’altra variabile decisiva. L’installazione della caldaia deve essere sempre eseguita da personale autorizzato e qualificato, in modo che avvenga in conformità con i regolamenti e le norme in vigore: in altre parole, non si può provvedere da soli.

Come si capisce quando è arrivato il momento di cambiare la caldaia?

Esistono diversi sintomi a cui si deve prestare attenzione per capire se è ora di provvedere a una sostituzione. Per esempio, se è necessario eseguire spesso un reset del generatore, se dai rubinetti proviene acqua fredda o se si riscontrano consumi di combustibile sempre più alti, con un aumento costante delle bollette, è probabile che ci sia qualche problema. In generale, una caldaia che spesso si guasta deve essere cambiata prima che smetta di funzionare del tutto.