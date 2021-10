Intensità e spirito di sacrificio premiano il Fiorenzuola COMMENTO

Se a Piacenza si piange a Fiorenzuola si ride, o meglio si festeggia una vittoria importantissima, sofferta ma voluta fino all’ultima spilla di energia.

Obiettivamente occorre riconoscere che questa volta tutto è girato nel verso giusto in favore dei valdardesi che vantavano larghi crediti verso la buona sorte. Occorre anche aggiungere che i ragazzi di Tabbiani sanno meritarsi le conquiste perché tutti giocano con un’intensità, con uno spirito di sacrificio e di squadra davvero ammirevoli, a tratti esaltanti.

Il grande merito di questa squadra, oltre ad una intelligente disposizione in campo, merito di un allenatore bravo, serio e preparato, è il grande carattere e determinazione dei suoi giocatori che trovano sempre forze ed energie per reagire nei momenti più difficili facendo sentire pressione sugli avversari che, proprio per questo, incappano in errori che i valdardesi sanno poi sfruttare a meraviglia come in occasione del secondo e terzo gol. Così la Pergolettese che ad una certa fase della partita aveva messo paura, è stata domata, con un punteggio probabilmente troppo severo, ma che premia i valori morali, oltre che tecnici di un Fiorenzuola dove Bruschi delizia sempre il palato più esigente per le sue giocate sopraffine e dove la velocità nel coprire gli spazi è un ingrediente di valore e molto spesso decisivo.

La strada della salvezza è ancora lunga e difficile ma il Fiorenzuola sembra averla imboccata.

Luigi Carini