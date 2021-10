La Cattedrale compie 900 anni, al via le celebrazioni in San Francesco e in Duomo

La Cattedrale di Piacenza compie 900 anni. L’inizio dei festeggiamenti per l’importante ricorrenza è previsto per giovedì 14 ottobre, con una serie di appuntamenti che avranno il loro clou con la messa serale in Duomo presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna.

Prima, alle 17:30, presso la Basilica di San Francesco ci sarà invece la presentazione della lettera pastorale del vescovo Adriano Cevolotto. Quindi, come detto, a partire dalle 20:30 la messa in Cattedrale che segnerà la vera e propria apertura dell’anno Giubilare della chiesa madre. A seguire ci sarà l’inaugurazione del nuovo allestimento del museo Kronos, con la presentazione dell’innovativa app con contenuti storici e culturali, fruibile anche da persone con disturbi dello spettro autistico grazie alla collaborazione con la Matita Parlante. Non solo: sulla facciata del museo verranno proiettate le immagini di don Ezio Molinari e Irene Triggia, una gallery fotografica che rende omaggio alle bellezze del Creato. Altre iniziative sono in programma venerdì 15 ottobre: dalle ore 18 inaugurazione del nuovo allestimento di Kronos, con aperitivo nel giardino delle absidi (e merenda per i più piccoli), caccia al tesoro in Museo – evento gratuito per bambini dai 5 agli 11 anni (necessaria la prenotazione) a seguire ancora visita guidata gratuita sul percorso museale (necessaria la prenotazione) e proiezione mostra fotografica.