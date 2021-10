La Conad Alsenese ha scelto il suo capitano: Valeria Diomede. Sabato la formazione piacentina farà il proprio esordio stagionale nel campionato di B1 femminile (girone D) ospitando la Csi Clai Imola (ore 21 ad Alseno), con le gialloblù guidate in panchina da Enrico Mazzola e in campo dall’esperienza della centrale bresciana, al primo anno alla Conad ma già eletta capitano. Con lei facciamo il punto della situazione a qualche giorno dalla “prima” stagionale del sodalizio presieduto da Stiliano Faroldi.

“La preparazione – riavvolge il nastro Valeria, che ha militato anche in serie A – è andata bene ,ci siamo allenate tanto e si lavora bene in palestra. Alcuni aspetti del nostro gioco li abbiamo messi a punto, l’intesa con tra palleggiatrici e attaccanti si sta affinando, mentre per altri lati della nostra pallavolo ci vorrà più tempo, essendo una squadra nuova, ma siamo pronti per questo esordio; giocare in casa potrebbe essere un vantaggio per noi”. Quindi aggiunge. “Personalmente sto bene, mi piace lavorare con Enrico Mazzola, un tecnico che conoscevo già e che ti fa sudare tanto, ma a me piace lavorare duro. Sono il capitano di un gruppo giovane, è una sfida per me tra cambi di generazione e anche uno stimolo per stare al passo dentro e fuori dal campo. Devo ammettere che è un gruppo che è predisposto al lavoro e così è più facile che il mio ruolo si esplichi più che altro in consigli da chi magari ha più esperienza rispetto a ragazze così giovani”.