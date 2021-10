La Conad Alsenese supera Ostiano (3-1) nel test casalingo

Una bella risposta in campo, con segnali positivi in vista dell’ormai imminente avvio di campionato.

Martedì sera ad Alseno la Conad Alsenese ha superato 3-1 la Csv-Ra.Ma. Ostiano, formazione cremonese che – al pari delle gialloblù piacentine – militerà in B1 femminile nel girone D. Il risultato dell’allenamento congiunto ha premiato la formazione di Enrico Mazzola, che ha così “vendicato” sportivamente il ko di sabato scorso nel Memorial Bruno Oneda, dove le padrone di casa la spuntarono sempre in quattro set. Il test ha visto da un lato il rientro a disposizione del libro Sara Cricchini, mentre la schiacciatrice Serena Tosi è stata tenuta a riposo precauzionale. Dopo aver ceduto il primo set, la Conad ha reagito e si è imposta nettamente nella fase centrale per poi chiuder 25-22 nel quarto parziale.

“Siamo in crescendo – commenta la schiacciatrice Sofia Cornelli – l’intesa sta crescendo così come stiamo alzando l’aggressività nei momenti giusti. Una delle cose più positive che si sono viste in questo test è relativa al nostro atteggiamento. Inoltre, si vedono risposte tecniche su quello su cui stiamo lavorando maggiormente, ossia ricezione e attacco. Possiamo crescere ancora in difesa”.

CONAD ALSENESE-CSV-RA.MA. OSTIANO 3-1

(22-25, 25-18, 25-15, 25-22)

CONAD ALSENESE: Romanin, Diomede, Lago, Gobbi, Guccione, Cornelli, Toffanin (L), Sesenna, Zagni, Fava, Cricchini (L). N.e: Tosi . All.: Mazzola

CSV-RA.MA. OSTIANO: Falotico, Frigerio, Gagliardi, Braga (L), Volta (L), Martinelli, Barbarini, Grippo, Magri, Barbiero. N.e.: Pinetti, Bertaiola. All.: Bonini

Nelle foto, alcuni momenti del test tra Conad Alsenese e Csv-Ra.Ma. Ostiano