La coppia Rabbi-Cesarini per il Piacenza che sfida la Giana DIRETTA

PIACENZA- GIANA ERMINIO 0-0 (in campo alle 14.30)

LA CRONACA

Diversi i cambi decisi da mister Scazzola nell’undici titolare che al Garilli sfida la Giana Erminio. In difesa, orfana di Armini squalificato, giocano Nava, Codromaz e Marchi. A centrocampo torna titolare Corbari, affiancato da Bobb e Marino. Sulle fasce Parisi e Gonzi dovrebbe agire sulla mancina. Attacco a due con Rabbi e Cesarini.

Ecco le formazioni ufficiali del match.

PIACENZA (3-5-2): Pratelli, Nava, Codromaz, Marchi; Parisi, Bobb, Corbari, Marino, Gonzi; Rabbi, Cesarini. A disposizione: Libertazzi, Tafa, Angileri, Lamesta, Suljic, Dubickas, Burgio, Giordano, De Grazia, Spini, Simonetti, Gissi. All. Scazzola

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zanellati, Magli, Bonalumi, Carminati; Vono, Acella, Ferrari, Cazzola, Colombini; Tremolada, Corti Alessandro. A disposizione: Avogadri, Casagrande, Perna, PIazza, Gulinelli, Corti, Magri, Caferri, D’Ausilio, Pirola, Messaggi. All. Brevi

E’ un momento complicato per il Piacenza, che domenica pomeriggio ospita al Garilli la Giana Erminio (ore 14,30) per una sfida che si annuncia particolarmente delicata.

Due sconfitte consecutive in pochi giorni hanno lasciato il segno su morale e classifica (solo 8 punti in 9 gare), con la squadra di Scazzola chiamata a ritrovarsi dopo la prova incolore a Bolzano davanti ad un Sudtirol che non ha faticato più di tanto per avere la meglio sui biancorossi, attesi oltretutto nelle prossime giornate da un calendario non semplice e fitto di impegni.

La Giana Erminio arriva al Garilli dopo il ko sul campo della Pro Vercelli e con un punto in più in classifica rispetto biancorossi (che hanno una gara in meno).