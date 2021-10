La Fondazione presenta le linee programmatiche “per la ripartenza”

La Fondazione di Piacenza e Vigevano presenta le linee programmatiche contenute nel Documento Programmatico Previsionale 2021-2023 che rappresenta il principale atto di indirizzo strategico della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Alla presentazione in programma lunedì prossimo 18 ottobre al palazzo Xnl intervengono Roberto Reggi, presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano sul tema “Le nostre linee programmatiche per la ripartenza” e Francesco Profumo, presidente Acri della Fondazione Compagnia di San Paolo sul tema “Il ruolo delle Fondazioni per uno sviluppo sostenibile”.

In previsione dell’approvazione del documento annuale (2022), nei mesi scorsi sono stati avviati gli incontri con il territorio per raccoglierne le istanze e definire una mappa dei bisogni e delle azioni necessarie per accompagnare la transizione dalla fase di emergenza a quella di rilancio, interpretando gli scenari della “nuova normalità”.

L’incontro è finalizzato a illustrare alle comunità di Piacenza e Vigevano le linee programmatiche definite sulla base di tale rilevazione, e si propone come confronto aperto alle sollecitazioni e alle valutazioni, nel rispetto del ruolo sussidiario, della necessità di trasparenza e dell’autonomia che caratterizzano l’operato delle fondazioni di origini bancaria.