La Pubblica Assistenza Valtrebbia accoglie 14 nuovi volontari. Concluso il percorso di formazione

Venerdì 22 ottobre la Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia” di Travo ha concluso il percorso di primo intervento sanitario rivolto a nuovi volontari. La Pubblica travese torna così alle modalità di formazione tradizionali dopo il periodo dell’emergenza pandemica, quando fu preferita una personalizzazione dei percorsi al fine di evitare assembramenti. L’ultimo incontro, tenuto dai formatori regionali Mino Ponzini e Lucia Doni, è stato dedicato alle nozioni di guida sicura, contenuti essenziali per poter guidare in sicurezza e con competenza i mezzi (ambulanze e auto per trasporto disabili) dell’Associazione.

La Pubblica travese si trova così a poter contare su 14 nuovi militi, che durante l’estate hanno aderito all’appello a prestare volontariato in Pubblica e dalla metà di settembre hanno partecipato con assiduità al percorso formativo. Dalle prossime settimane i nuovi volontari completeranno la formazione con attività teoriche e pratiche direttamente “sul campo” affiancando gli equipaggi impegnati nei servizi in convenzione con l’Asl e nei trasporti per i privati. L’immissione di forze nuove nel gruppo dei militi della Pubblica travese appare particolarmente importante in considerazione del continuo aumento dei servizi e delle richieste del territorio. Per questo grande è la soddisfazione che ha espresso nell’ultimo incontro il Presidente della Pubblica Assistenza “Valtrebbia”, Fiorenzo Bonetti, complimentandosi con i nuovi militi e con tutto lo staff della formazione.