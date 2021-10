La scuola Dante – Carducci a lezione di sostenibilità e economia circolare con Widiba

Banca Widiba e FEduF danno il via al “Progetto per le Scuole”, un’iniziativa per l’anno scolastico 2021/2022, che ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole italiane a temi economico-finanziari. A condurre le lezioni virtuali di educazione finanziaria rivolte agli istituti di vari ordinamenti, dalle elementari alle superiori, saranno i divulgatori della Fondazione creata da ABI insieme ai Consulenti finanziari di Banca WIDIBA.

Il “Progetto per le Scuole” si svolgerà ad ottobre, in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria (promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria) e del Festival della Sostenibilità di ASVIS. Tra le prime scuole scelte, la Scuola Secondaria di Primo Grado Dante – Carducci di Piacenza che venerdì 15 ottobre dalle ore 10.00 alle 11.30 parteciperà a “Risparmiamo il pianeta”: un’aula virtuale che offrirà agli studenti l’opportunità di lavorare sui temi dell’educazione circolare e sui modelli, gli approcci economici e le buone pratiche che possono accompagnare e favorire lo sviluppo sostenibile.

“Banca Widiba continua a dimostrare una forte sensibilità verso i temi legati all’educazione finanziaria, in particolare rivolta alle giovani generazioni – commenta Nicola Viscanti, Head of Advisors di Banca Widiba –, e, a tal proposito, siamo contenti che proceda la collaborazione con FEduF, che propone progetti formativi di grande spessore, come quello in partenza. Da parte nostra, a sottolineare ancora una volta l’impegno di Banca Widiba, c’è la collaborazione di consulenti finanziari esperti, che si sono messi a disposizione per trasmettere a giovani ragazzi le proprie competenze ed aiutarli ad apprendere una gestione consapevole delle risorse, uno dei capisaldi da apprendere per un futuro sano”. “Ogni giorno si riafferma l’urgenza e la necessità di investire sulla cultura finanziaria, fattore fondamentale per uno sviluppo sociale ed economico equilibrato, sostenibile e inclusivo. Per questa ragione FEduF (ABI), grazie al fondamentale contributo di banche come Banca Widiba, promuove l’educazione finanziaria all’interno delle scuole – spiega Giovanna Boggio Robutti – Direttore Generale della FEduF – tenendo ben presente che l’istruzione e la formazione non si devono limitare a impartire conoscenze, ma devono sviluppare competenze e trasmettere i valori fondamentali necessari per indurre comportamenti corretti e responsabili.”