La serie D del Team 03 torna e vince al Palazzetto contro Borgonovo (3-0)

Inizia col piede giusto il campionato di serie D dell’Emmezeta Maxmoto Team 03, che in tre set ha avuto la meglio sulla matricola Pallavolo Borgonovo, all’esordio assoluto nella categoria. Finalmente una bella cornice di pubblico al Palazzetto di via Alberici ed una nutrita schiera di tifosi ospiti a salutare la prima storica partita delle squadra Valtidonese nella serie D regionale.

La squadra di coach Prodili schiera la diagonale palleggiatore opposto Pautasso-Nartelli, le centrali Zangrandi e Rossetti, le bande Tizzi e Cassani con il libero Galbignani. Un inizio piuttosto contratto delle padrone di casa ha coinciso con il migliore momento delle ospiti che hanno preso qualche punto di vantaggio subito in apertura. Raggiunta sul 10 pari, Borgonovo rimane piantata su una rotazione e le piacentine ne approfittano subito prendendo il largo e lasciando alle rivali ancora solo due punti nel parziale. Gioca bene la squadra di casa e prende subito in mano anche il secondo, scavando subito un solco che le ragazze di Monica Lena non riescono più a ricucire. Il terzo set inizia più in equilibrio e si gioca punto a punto fino a metà parziale. Arriva però una decisa accelerata delle padrone di casa che mettono nuovamente a diversi punti di distanza le avversarie. Prodili opera diversi cambi, ma anche la panchina risponde presente e rintuzza l’ultimo tentativo di rimonta di capitan Cappellini e compagne.

Ottima prestazione dell’intero organico con Tizzi che con il migliore score ha letteralmente trascinato la squadra ad una facile vittoria.

EMMEZETA MAXMOTO TEAM 03 – PALLAVOLO BORGONOVO 3-0

25-12/25-13/25-20

Formazione: PAUTASSO 1, NARTELLI 4, ZANGRANDI 6, ROSSETTI 6, TIZZI 18, CASSANI 10, GALBIGNANI (L), TAGLIAFERRI 1, ROMANINI 5, ROSSI 1, SUBONA, BERGAMASCHI (L). n.e. OLIVIERI, GUARDASCIONE

ALL. PRODILI, 2° PAVLOVIC