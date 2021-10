La Teco Corte Auto torna in campo, esordio stagionale a Brescia

Riparte il campionato femminile di serie A-1 di tennistavolo, con la Teco Corte Auto impegnata per la dodicesima volta nella massima serie.

La nuova avventura delle pongiste piacentine inizierà da Brescia, dove domenica (ore 15) affronteranno le padrone di casa della Parva Domus Brescia, squadra che quest’anno ritrova la massima serie, a caccia dei primi due punti stagionali.

LE SQUADRE – Le bresciane schiereranno l’esperta cinese Wang Xuelang, affiancata dalle due giovani Elettra Valenti – proveniente dal Milano Sport – ed Elisa Armanini, proveniente dalla Mantovana Castelgoffredo

Per l’esordio, la Teco sceglie la “linea verde”: in campo ci saranno Arianna Barani, Valentina Roncallo e la giovane russa Natalia Malinina, campionessa europea Under 19 a squadre e nel doppio e vice-campionessa nel singolo. Ad accompagnare le tre giovani pongiste, in panchina ci sarà il duo composto da Olga Dzelinska e Svetlana Polyakova.

IL CAMPIONATO – Il nuovo campionato di serie A-1 vede ai nastri di partenza otto squadre, pronte a darsi battaglia per raggiungere i play off scudetto aperti alle prime 4 classificate in graduatoria nella regular season. Le prime sei del girone di andata disputeranno invece la Coppa Italia, mentre le ultime due classificate saranno retrocesse.