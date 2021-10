Lavori in centro, limitazioni al traffico da martedì a venerdì

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori edili, dalle ore 13.30 alle ore 18 di domani, martedì 12 ottobre, in via Mochi nel tratto compreso tra i civici 6 e 10, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia).

Inoltre, per garantire lo smontaggio di una gru in condizioni di sicurezza, dalle ore 14.30 alle ore 20 di giovedì 14 ottobre, in piazza Duomo, nel tratto di strada compreso fra l’incrocio con via Daveri e quello con via Legnano, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione, per tutti i veicoli nonché per i pedoni e i ciclisti.

Infine, per effettuare lavori edili sulla facciata di un immobile, dalle ore 7 di lunedì 18 alle ore 19 di venerdì 22 ottobre, in via Santo Stefano al civico n.34 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere.