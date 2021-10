Lavori in corso, cambia la circolazione in via Alberoni, Taverna e Arata

Provvedimenti alla circolazione nelle vie Alberoni, Taverna e Arata

Il Comune di Piacenza comunica che, per consentire l’effettuazione di alcuni lavori di restauro alla facciata di un fabbricato e allo stesso tempo garantire le manovre dei veicoli di cantiere in condizioni di sicurezza, dalle ore 7.30 di lunedì 25 ottobre alle ore 19 di venerdì 31 dicembre, in via Alberoni fronte civico 37, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in corrispondenza dello stallo per disabili, che verrà temporaneamente delocalizzato in viale Abbadia, lato Est.

Inoltre, nel tratto stradale di fronte al civico 11 di via Taverna, al fine di consentire la realizzazione di lavori di telefonia mobile, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 di lunedì 25 ottobre e dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 di venerdì 29 ottobre, è istituito il divieto di circolazione. Il trasporto pubblico locale sarà deviato su altro percorso.

Infine, in via Arata, nel tratto compreso tra le vie Ottolenghi e Foresti, per consentire il trasporto e il montaggio di una gru necessaria a un cantiere, dalle ore 7 alle ore 19 di martedì 26 ottobre sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi operative del cantiere).