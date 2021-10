Lavori in via Puccini, De Balestrini, Bozzini, Cristalli e Bosi: limitazioni al traffico

L’amministrazione comunale di Piacenza informa che, per consentire lavori di sistemazione della pavimentazione bituminosa, tra martedì 2 e sabato 13 novembre si renderanno necessarie alcune limitazioni al traffico nel tratto di via Puccini tra via De Balestrini e via Emmanueli (intersezione compresa), nonché in via Bozzini, via Cristalli, nella stessa via De Balestrini e in via Bosi.

In particolare – comunica l’amministrazione – , a tutti i veicoli sarà vietata la circolazione dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30, mentre dalle 7 alle 18 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica. Qualora l’intervento dovesse concludersi in anticipo sui tempi previsti, verrà ripristinata la normale viabilità.