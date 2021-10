Lavori notturni in via Primo Maggio, limitazioni alla circolazione fino al 19 ottobre

Per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione della pavimentazione bituminosa in via I Maggio, l’amministrazione comunale informa che a partire da questa sera, 14 ottobre, e sino a lunedì 19 ottobre sarà vietata la circolazione – dalle ore 20 alle 7 del mattino successivo – lungo le due corsie Ovest tra via Emilia Pavese e via Einaudi (con direzione dalla prima alla seconda). Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica.

Qualora l’intervento terminasse prima del previsto – precisa l’amministrazione -, verrà ripristinata la normale viabilità.