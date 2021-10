Lavoro, contratto, diritti, legalità: venerdì incontro alla Casa delle Parole

“Laboratori di Futuro”, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e CSV Emilia, nel percorso di Orientamento lavoro “Disegnare il futuro: ogni giorno”, organizza un incontro su Contratto, Diritti, e Legalità.

L’appuntamento è per venerdì 22 ottobre – dalle ore 17 alle ore 19 – presso la Casa delle Parole in Via Tibini 1, a Piacenza. Gli argomenti trattati saranno: differenza tra contratto di lavoro in regola e lavoro non in regola; quali diritti si perdono lavorando non in regola. Verranno inoltre trattati elementi tipici del contratto come la durata, l’orario, le mansioni e l’inquadramento; il comportamento sul luogo di lavoro; cosa fare in caso di malattia o infortunio sul lavoro, le richieste ferie e permessi; come si legge una busta paga e la certificazione unica. Un accenno anche alla cessione del rapporto di lavoro come scadenza del termine licenziamento e dimissioni.

L’incontro sarà tenuto da Chiara Ferrandi Responsabile dell’Ufficio Lavoro delle Acli e Sara Losi Operatrice di Patronato. Saranno inoltre presenti Mediatrici Culturali per favorire la comprensione dei temi trattati, il dialogo costruttivo, l’interazione tra i partecipanti.

Incontro aperto a tutti, ingresso con green pass, prenotazione obbligatoria al cell 334.3563501 o email casadelleparole2021@gmail.com