Lavoro e disabilità, webinar promosso da Confapi

Le nuove opportunità per le aziende riguardo il collocamento dei lavoratori con disabilità sarà l’argomento al centro dell’attenzione del webinar organizzato da Confapi Industria Piacenza, Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna e Synergie Italia in programma per giovedì 21 ottobre dalle ore 15 e 30 alle ore 16 e 30.

Insieme a Martina Longo, Area formazione e lavoro Confapi Industria Piacenza, modererà l’incontro che vedrà susseguirsi gli interventi di Liliana Tessaroli Dirigente Servizio Territoriale Ovest di Parma e Piacenza – Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna e di Antonia Del Vecchio Psicoterapeuta e Disability Manager at Synergie Italia sarà offerta ai partecipanti l’opportunità di conoscere quali sono le modalità di assunzione di lavoratori e lavoratrici con disabilità e le conseguenti agevolazioni all’assunzione.

Sarà inoltre approfondita la conoscenza del disability manager, figura professionale nata nel 2015, data dalla quale prende sempre più piede in Italia: il disability manager è un professionista facilitatore che si adopera affinché in un contesto lavorativo ci siano le giuste condizioni professionali per tutti i lavoratori, con un occhio di riguardo a quelli con disabilità evidenti e non evidenti.

Per iscriversi all’evento scrivere a servizi@confapindustriapiacenza.com oppure chiamare al seguente numero 0523.572449.