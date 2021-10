Le Fiamme Gialle accolgono gli olimpionici Carini e Dallavalle “Siete un esempio per i giovani”

“Con la vostra la lealtà, correttezza e ambizione, rappresentate un fulgido esempio di lealtà e dedizione per i giovani”.

La Guardia di Finanza ha salutato e omaggiato gli atleti piacentini del gruppo sportivo delle “Fiamme Gialle” che hanno partecipato ai recenti Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il nuotatore Giacomo Carini (Finanziere Scelto) e il triplista Andrea Dallavalle (Finanziere). L’incontro, al quale ha partecipato anche il Prefetto di Piacenza Daniela Lupo, si è tenuto mercoledì mattina (13 ottobre) alla caserma Luigi Galli, sede del Comando Provinciale, ed è stato l’occasione per i due giovani olimpionici – accompagnati dal delegato provinciale del CONI, Robert Gionelli – di conoscere da vicino la realtà operativa dei finanzieri impegnati nelle quotidiane attività di polizia economico-finanziaria.

Il Comandante Provinciale, esprimendo “gratitudine e riconoscenza” nei confronti dei due atleti, ha sottolineato come sia stato un “privilegio averli avuti ospiti nella sede della loro città natale” e come le loro performance sportive abbiano regalato “onore ed orgoglio all’Italia e a tutta la comunità piacentina”. Il Prefetto Lupo, congratulandosi con Giacomo e Andrea per i traguardi sportivi raggiunti, ha espresso parole di ringraziamento e stima per il Corpo della Guardia di Finanza che, attraverso il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, “offre la possibilità ai giovani di coltivare le loro passioni e diventare futuri campioni”.