Le Stagnotte di nuovo sul palco con “Donna di cuori”. Spettacolo al San Matteo

Come in un giallo, l’omicidio di una giovane donna in una città non ben identificata del Nord, appare come ciò che in realtà non è. Un fatto di cronaca che si rivela un pretesto per dar voce, tra il divertito e il grottesco, ad un girotondo di donne. Ognuna di loro ha una storia da raccontare, un pezzo del mistero da svolgere, fino ad arrivare a conoscere lei: la donna di cuori. E’ questo il titolo che la compagnia teatrale Le Stagnotte porterà sul palco, al teatro San Matteo domenica 24 ottobre alle 17 e 30 (ingresso 10 euro). Una rappresentazione che rientra nella rassegna Teatro e Oltre, promossa da alcune compagnie amatoriali di Piacenza.

In scena:

Camilla, la figlia del povero papà

Beatrice, l’amica del povero papà

Lucia, volontaria del centro recupero

Mara, Miss Coniglio, barista del bar Ciro

Maria Ludovica, dirigente centro recupero

la Carabiniera sospettosa

la Giornalista curiosa

la Bidella, gelosa di miss coniglio

Regia: Sara Marenghi, Cristina Spelta

Attrici: Grazia Alicanti, Elisa Fantinati, Luisa Guida, Giovanna Proia, Manuela Schiavi, Marisa Sogni, Miriam Stefanoni

Tecnico luci/audio: Marco Razza

LE STAGNOTTE… “facciamo teatro per nutrire l’anima” – La peculiarità del gruppo Le Stagnotte, è che gli spettacoli sono spesso nostre produzioni: nate e scritte per/da noi ed hanno quasi sempre un risvolto sociale e civico. Ci piace credere che, magari, attraverso il teatro e l’arte la nostra voce possa farsi sentire e, ci piace credere, che sia possibile contribuire a rendere più vivibile la nostra società. 1993, l’incontro tra Sara e Cristina sul palco del San Matteo in occasione di un bellissimo corso di teatro organizzato da Teatro Gioco Vita con la docenza dell’attrice Lucia Vasini, ha segnato l’inizio dell’amicizia e della passione teatrale che le ha sempre unite fino a fondare (10 anni dopo!), una propria compagnia di teatro: LE STAGNOTTE. 10 anni di formazione, di curiosità, di viaggi e di studi con la spinta del teatro. E’, infatti, nel 2003 che abbiamo creato un vero e proprio “Cantiere” di lavoro riunendo donne di provenienza e formazione diversa: da laboratori teatrali, dal mondo della danza o semplici appassionate. Un gruppo eterogeneo per età e per esperienze che fa dell’essere tutto femminile la propria caratteristica. Tutti gli spettacoli nascono dopo ricerche, studi e interviste… la parte creativa arriva ben dopo!

CONTATTI: lestagnotte@libero.it – fb: Le Stagnotte Gruppo teatrale