Lega Giovani Piacenza: «Le urne hanno premiato i nostri candidati» – La nota stampa

Esprime soddisfazione il movimento giovanile del Carroccio per la recente tornata elettorale: «Continua il nuovo corso della Lega, che ad ogni tornata elettorale riesce a far eleggere tanti giovani candidati – fa sapere Marvin Di Corcia, referente provinciale della Lega Giovani e consigliere comunale a Piacenza -. A Fiorenzuola è stata riconfermata Elena Grilli, classe 1997, con ben 130 preferenze, a supporto della bellissima vittoria del Sindaco Gandolfi. Nel grande successo di Cortemaggiore, che ha portato all’elezione di Luigi Merli Sindaco, sono entrati in consiglio comunale Eleonora Rubini, 29enne e seconda più votata di tutta la lista, ed Enrico Bertoli, classe 1996.

Strepitoso risultato inoltre a Gropparello – continua la nota – dove sono stati determinanti i due giovani nella lista a supporto di Piazza Sindaco: Alessandro Maggi, 24enne arrivato primo tra i consiglieri con 73 preferenze e Gloria Sartori, 24 anni, con 40. Anche a nome della Lega di Piacenza, faccio i complimenti a tutti i ragazzi ed a tutte le ragazze del nostro gruppo, sia quelli direttamente candidati, sia quelli che non lo erano ma si sono impegnati nella campagna elettorale nei vari comuni. La Lega ha un grande patrimonio di giovani forze con tanta voglia di fare e sta costruendo la classe dirigente del futuro».