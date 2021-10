LEGA: “LO STOP AL DDL ZAN ERA AMPIAMENTE PREVEDIBILE” – La nota stampa del gruppo consiliare della Lega di Piacenza

“Lo stop al Ddl Zan era ampiamente prevedibile”; a sostenerlo è il gruppo consiliare della Lega, che sottolinea come fosse “una proposta che conteneva nodi giuridici segnalati da molte parti, comprese associazioni femministe e di lesbiche”.

“Lo scontro frontale, soprattutto quando è di stampo meramente ideologico e propagandistico non è mai foriero di buone soluzioni. In questo caso – continua il gruppo consiliare – la testardaggine politica del PD non ha fatto altro che rendere il confronto sui diritti una bandierina da sventolare a discapito del reale contrasto a discriminazioni e violenze. Nonostante i tentativi di mediazione, il PD ha di fatto voluto affossare un testo che poteva essere migliorato. Invece che etichettarci con i soliti e noiosi aggettivi, il PD dovrebbe rendersi conto che in Parlamento si è manifestata una maggioranza trasversale che è contraria ad un Ddl Zan senza modifiche. Tra l’altro, la nostra proposta contro violenze e discriminazioni è già depositata, la riteniamo efficace e non intacca libertà di espressione e di educazione. Ci teniamo a ringraziare i nostri parlamentari per l’azione compatta e sinergica, tra cui il presidente della commissione competente Sen. Andrea Ostellari – nostro referente regionale. La cosa più importante è aver evitato che per legge si tenessero “lezioni” ai bambini nelle scuole, che invece devono essere lasciati liberi di crescere senza condizionamenti esterni”.

“Ci auguriamo – conclude il Carroccio – che dopo questo bagno di umiltà per la sinistra, si possa veramente pensare alle priorità degli italiani, che sono in primis l’economia e il lavoro, confrontandoci in modo franco ma leale, pensando al bene delle persone e non alle proprie battaglie personali”.