“L’elefante che legge”, riapre al pubblico la biblioteca per i bambini da zero a sei anni

Riapre al pubblico, con modalità nuove nel rispetto delle disposizioni anticontagio, la biblioteca 0-6 “L’elefante che legge” (via Sbolli, 11 – Piacenza), il servizio – gestito da Aurora Domus – specializzato in letteratura per l’infanzia che accoglie bambini da zero a sei anni accompagnati da un adulto (genitori, nonni, baby sitter).

Da oggi, giovedì 14 ottobre sarà possibile accedere alla biblioteca per usufruire del servizio di prestito libri. Nel rispetto della normativa in vigore, potrà accedere al servizio una famiglia alla volta e per mezz’ora potrà esplorare lo spazio, scegliere i libri con calma, leggere, ascoltare letture ad alta voce proposte dall’operatrice della biblioteca. Gli orari di funzionamento del servizio saranno martedì e giovedì dalle 16 alle 18.30. Per le famiglie sarà possibile accedere al servizio previa prenotazione attraverso messaggio whatsapp o sms al numero 349 9329745. Per gli adulti è d’obbligo l’ingresso con mascherina e il possesso del greenpass che verrà verificato dal personale del servizio.