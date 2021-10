Liceo Gioia, laboratorio teatrale ispirato al “De Amicitia” di Cicerone

Nuovo importante progetto nato dalla collaborazione tra il Liceo “Gioia” e Teatro Gioco Vita. Si tratta di un laboratorio teatrale liberamente ispirato al De Amicitia di Cicerone e rivolto agli studenti di tutte le classi seconde dell’istituto diretto da Cristina Capra.

Voluto dall’insegnante referente per le attività teatrali Alessandra Tacchini, il laboratorio si svolge in orario extracurricolare, il sabato mattina al Teatro Gioia di Piacenza (alcuni incontri sono previsti anche al Teatro Filodrammatici). Il progetto nasce dalla collaborazione ormai consolidata negli anni, e sancita tra l’altro da un Protocollo d’Intesa, tra il Liceo “Gioia” e Teatro Gioco Vita, direzione artistica Diego Maj,. Il coordinamento artistico del laboratorio è dell’attore e regista Nicola Cavallari con la collaborazione di Michele Zaccaria. La direzione tecnica e della sicurezza è di Maddalena Maj, il coordinamento organizzativo di Simona Rossi, responsabile progetti teatro scuola, ragazzi e formazione di Teatro Gioco Vita, mentre il coordinamento didattico fa capo alla professoressa Tacchini, referente teatro per il Liceo.

Gli studenti partecipanti sono: Chiara Bonini della classe 2 scientifico A; Rachele Maestroni della 2 classico A, Lucrezia Bertocchi, Francesca Del Sante Martina Di Nunzio, Giada Eventi, Massimo Fariselli, Anna Ferrari, Vittoria Rasi e Giulia Sartori della 2 classico C; Giulia Vidali della 2 linguistico G; Valeria Belcova e Letizia Tagliaferri della 2 linguistico F; Letizia Burgio, Marta Gavello, Stella Grazi e Francesca Silvestri della classe 2 scientifico E; Margherita Bonelli, Tommaso Capellini e Alice Carini della 2 classico B; Emma Bacchetta della 2 scientifico B. Il percorso, che è stato avviato sabato scorso, proseguirà fino a metà dicembre per un totale di 10 incontri, di cui due giornate intensive. A conclusione del progetto una performance finale aperta al pubblico in programma martedì 14 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Gioia, inserito nella programmazione di Pre/Visioni della Stagione di Prosa 2021/2022. Il laboratorio è realizzato dal Liceo Gioia grazie alle risorse del Piano scuola estate 2021.

«Il secondo ciclo della scuola secondaria di secondo grado – spiega l’insegnante Alessandra Tacchini che cura la progettazione e il coordinamento – coincide con un momento fondamentale nel processo di crescita degli studenti in cui le loro scelte, i gusti, gli orientamenti maturano in modo più consapevole. In questo ambito l’esperienza teatrale rappresenta uno strumento ideale per la formazione: è un linguaggio autonomo, dotato di un proprio potenziale semantico, proprie strutture morfologiche, proprie funzioni personali e sociali; sviluppa la capacità di ascoltare se stessi e gli altri; consente di esprimere il proprio mondo interiore in forme congruenti alla progressiva maturazione personale; è voce della civiltà cui appartiene e che concorre a determinare in una dimensione integrata. Il teatro inoltre è per definizione esperienza sociale. Tutti siamo un corpo che il teatro riporta al centro della vita quando è processo e non prodotto, azione e non rappresentazione. Dopo un lungo periodo di assenza di socialità, il laboratorio teatrale vuole essere uno spazio di ricostruzione, ripresa e rifondazione della dimensione relazionale. Un’occasione di incontro per i ragazzi delle classi seconde che non hanno mai avuto nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 occasione per stare tutti insieme».