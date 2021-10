“Lotta alla plastica”, domani alla Farnesiana Rotary e Lions al fianco di Plastic Free

Nuova mobilitazione per tutelare l’ambiente, in campo Rotary e Lions che hanno accolto l’appello di Plastic Free Piacenza.

L’appuntamento è per domenica 10 ottobre, alle 9 e 30 in via Penitenti per ripulire dai rifiuti la zona della Farnesiana. L’iniziativa, che vede il patrocinio del Comune di Piacenza, ha mobilitato i volontari dei club Rotary, Rotaract, Lions e Leo Club del territorio piacentino, insieme a quelli di Plastic Free Piacenza, con la collaborazione di Iren. “Credo sia molto significativa l’adesione di realtà diverse – sottolinea Maria Grazia Sabato, socia del Rotary Piacenza Sant’Antonino -, a dimostrazione di come la tutela ambientale sia diventato un tema di grande interesse e attualità. Proprio per questo invitiamo tutti i cittadini ad unirsi a noi, per partecipare all’iniziativa di domenica. E’ un appello che vorrei rivolgere soprattutto ai giovani, affinché possano far crescere la propria coscienza civica con la consapevolezza di qunato sia importante aver cura e preservare gli spazi comuni a tutela di tutti”.

All’evento di domenica prenderà parte anche l’assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi.