Lotta allo spaccio, controlli dei carabinieri nella Bassa

Due persone segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti, due automobilisti segnalati per guida in stato di ebbrezza, 2 patenti ritirate, circa 10 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina sequestrati: è questo il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola d’Arda sabato 16 ottobre 2021.

Tutta la zona della “bassa” è stata controllata attentamente dalle pattuglie dei carabinieri di Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina insieme ai colleghi di Vernasca e del Radiomobile della Compagnia.

Numerose verifiche e posti di controllo sono stati eseguiti nei punti nevralgici delle statali e nei punti invece più defilati, solitamente frequentati da tossicodipendenti.

A Monticelli d’Ongina, nel tardo pomeriggio, un giovane straniero di 21 anni, già noto, è stato controllato e trovato in possesso di un grammo di cocaina e circa 7 grammi di hashish; a Fiorenzuola d’Arda un uomo di 37 anni, residente in provincia di Parma è stato controllato e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga.

Due automobilisti, invece, di 47 e 34 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il 47enne di Alseno è stato fermato alla guida della propria autovettura a Fiorenzuola d’Arda e sottoposto all’etilometro. Risultato positivo è stato denunciato e gli è stata ritirata subito la patente di guida. Stessa sorte è toccata ad un 34enne di Carpaneto Piacentino che era alla guida con un tasso alcolico pari a 1,27 g/l. Lo stesso poi è stato denunciato anche per inosservanza all’obbligo di dimora. Durante il controllo infatti emergeva che era sottoposto ad obbligo di dimora nel comune di residenza.