L’Ottavo Circolo aderisce  agli Erasmus days: tre giorni di eventi

L’Ottavo Circolo Didattico di Piacenza, come ogni anno, aderisce agli #Erasmusdays con tre eventi, uno per ogni giornata prevista per le celebrazioni, che sono registrati sulla mappa europea https://www.erasmusdays.eu.

Giovedì 14 ottobre, dalle ore 11 alle 12.30, gli alunni delle classi quarte e quinte dell’Ottavo Circolo Didattico condurranno uno speciale TG8 con le ERASMUS NEWS, in riferimento ad alcuni step del progetto Erasmus attualmente in corso “How Healthy are You?. I conduttori metteranno in campo interviste e servizi con corrispondenti nazionali ed internazionali. Il TG8 avrà luogo negli spazi verdi circostanti la scuola, secondo modalità già attiviate in ambito di outdoor education. E’ previsto anche un successivo collegamento con le scuole partner di Spagna, Turchia, Regno Unito per condividere le esperienze in atto. Venerdì 15 ottobre sarà il giorno dedicato all’ Erasmus Gallery: tutte le scuole del Circolo (Primarie Don Minzoni e Carella; Infanzia Don Minzoni, Carella, Besurica, Cervini, Ottolenghi) allestiranno, nelle aree verdi delle diverse scuole, esposizioni artistiche e fotografiche centrate su sostenibilità ambientale e stili di vita salutari, con riferimento anche al

benessere emotivo. La Galleria artistica potrà essere integrata da slogan, poesie e manufatti con materiale riciclato, a dimostrazione dei cambiamenti positivi attivati del progetto How Healthy Are You? (2019/2022).

Infine, il 16 ottobre, le celebrazioni degli Erasmus Days si concluderanno con la Conferenza pubblica “Erasmus 4 Future”, con il Patrocinio del Comune di Piacenza e in collaborazione con Europe Direct Emilia Romagna. La conferenza, nella sala riunioni della scuola Don Minzoni dalle ore 9,30, sarà centrata sul futuro programma previsto dal Piano Erasmus di Circolo 2021/2027 che ha ottenuto l’Accreditamento; verranno presentate le aree di sviluppo pianificate, strettamente collegate alla Vision e Mission d’Istituto, in continuità con i precedenti step finalizzati all’internazionalizzazione, orientate allo sviluppo professionale e all’innovazione educativo-didattica. Le azioni pianificate prevedono la collaborazione con famiglie, altre scuole, Enti ed Agenzie del territorio, al fine di attivare efficaci sinergie e rafforzare lo scambio internazionale.

Un ponte fra passato e futuro che con gli #ErasmusDays diventa occasione per festeggiare la dimensione internazionale in ambito educativo didattico, orientata alla formazione di cittadini sempre più consapevoli ed attivi.