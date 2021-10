Ltp Vap cade in trasferta contro Corlo (3-0)

Termina con una sconfitta per 3-0 contro A.S. Corlo la prima trasferta stagionale in Serie B2 per la LTP VAP/UYBA. Sabato 23 ottobre, le ragazze di Corlo, dall’alto della loro organizzazione tattica, si aggiudicano i primi due parziali sfruttando un ottimo servizio e una buona ricezione. Nel terzo set arriva la reazione della LTP VAP/UYBA che, con una fase di attacco particolarmente incisiva, mette in difficoltà le padrone di casa. Le ragazze di coach Rovatti, però, riescono ugualmente ad aggiudicarsi il parziale e a vincere la partita.

ASS. SPORT. CORLO – LTP VAP/UYBA 3-0 (25-9; 25-9; 25-14)

A.S. CORLO: Cambi, Zanoni 2, Giovanardi, Fiore 11, Ferrarini 7, Giannini 11, Pelloni 5, Turci, Zanghieri, Grillenzoni 1, Muratori, Andreoli 2, Zanni (L1), Barbieri (L2). Allenatore: Rovatti

LTP VAP/UYBA: Falcatta 3, Gainelli, Masotti 2, Sabatelli 2, Pascu, Soragna, Kraja 4, Antonucci, Zlatanov, Clemente 1, Corradi, Ferrari 3, Crisafulli (L1), Boselli (L2). Allenatori: Mineo – Chiodaroli