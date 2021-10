Il Piacenza Jazz Fest si chiude all’insegna dell’improvvisazione

L’ultima settimana del Piacenza Jazz Fest non smentisce le precedenti e si conferma ricca di appuntamenti da non perdere.

Giovedì 21 ottobre alle ore 21:30 al Teatro dei Filodrammatici, in collaborazione con il “Teatro Gioco Vita” e l’associazione “TraAttori”, torna in scena dopo lungo tempo lo spettacolo “Free”, che vede sul palco tre musicisti e due attori in un dialogo che non delude mai e che genera ogni volta nuove situazioni, dove l’unica parola d’ordine che si rispetti è la parola improvvisazione. Per questo spettacolo è prevista unicamente la prevendita locale presso la sede del Piacenza Jazz Club.

Sabato 23 invece al Milestone si susseguiranno una serie di iniziative che avranno come filo conduttore la figura di Ornette Coleman. A fare da prologo sarà alle ore 15.00 la conferenza del musicista Maurizio Giammarco dal titolo “Sonny Rollins e Ornette Coleman. Due coetanei a confronto” e si proseguirà alle 16.30 con il vero e proprio Speciale che prevede il concerto del gruppo Shape X, guidato da Monica Agosti alla voce, con il programma “Ornettiana” e, a seguire, la proiezione del film “Ornette: Made in America” di Shirey Clarke. L’ingresso per questi eventi è libero ma con prenotazione obbligatoria contattando la sede del Piacenza Jazz Club nei pomeriggi feriali dalle 15:00 alle 19.30 e il sabato mattina dalle 10:00 alle 12.30. Sono garantite tutte le misure in termini di sicurezza richieste per gli spettacoli dal vivo.

Il Piacenza Jazz Fest è reso possibile grazie al fondamentale sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Regione Emilia-Romagna, si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura e del contributo di alcune realtà del mondo imprenditoriale.

GLI SPETTACOLI – “Free” è una formula magica ogni volta differente, salvo che per il filo conduttore dell’improvvisazione, che è anche ciò che unisce le due associazioni da cui è scaturita l’idea: Piacenza Jazz Club e TraAttori. È uno spettacolo che ad ogni rappresentazione non manca di stupire e affascinare il pubblico, attraverso il dialogo tra due forme di improvvisazione: il jazz e il teatro. L’improvvisazione musicale tipica del Jazz assume la forma di una jam session, mentre quella teatrale lascia fluire liberamente il racconto in un’atmosfera di mutuo scambio, creando uno spettacolo improntato al divertimento e alla mutua ispirazione creativa. Sul palco per i TraAttori saliranno Leonardo Cagnolati, Tiziano Storti e Marcello Savi. Per il Piacenza Jazz Club saranno Gianni Azzali al pianoforte, Mauro Sereno al contrabbasso e Luca Mezzadri alla batteria.

Il riferimento a Ornette Coleman del nuovo quintetto di Monica Agosti, “ShapeX” è evidente fin dal nome, che non è solo la sintesi tra i titoli di due dischi importanti nella storia del saxofonista – il suo “The Shape Of Jazz to Come” e l’ardito “Song X” in collaborazione con Pat Me-theny – ma evoca anche la visione musicale di tutti i giovani componenti del gruppo, i quali prediligono una musica libera da schemi, la cui forma non è univocamente etichettabile e incasellabile in uno stile definito, ma una ‘forma X’ appunto. “Ornettiana” è la suite che la can-tante ha pensato per condurre un’esplorazione di brani inusitati, presi della ricca e variegata discografia che Coleman ha inciso in 57 anni di carriera.

Grazie alla collaborazione con la casa distributrice Reading Bloom, verrà proiettato l’importante documentario “Ornette: Made in America” girato nel 1985 dalla regista indipendente Shirley Clarke, autrice di un pregevole spaccato sulla vita dell’artista. Il film, l’ultimo della grande regista americana, cattura l’evoluzione artistica e personale del musicista-pioniere tra gli anni ’60 e gli anni ’80, rifuggendo dallo stile del documentario tradizionale, per riflettere il linguaggio sperimentale cha ha pervaso la musica di Coleman così come il cinema della Clarke.

