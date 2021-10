Lyons, i cadetti cadono contro Parma. L’Under 15 bene a metà

Lyons, i risultati delle partite di Under 15 e Serie C dell’ultimo weekend.

Serie C – II giornata

Rugby Parma 1931 – Sitav Rugby Lyons 13-10 (0-0)

Sitav Rugby Lyons: Rossi (cap); Tasha (40’ Nakov), Perazzoli (65’ Opizzi), Dallavalle, Boreri; Spezia (40’ Dhima), Efori; Simonato, Cissè, Vergari (23’ Profiti); Bellani, Pagani (40’ Cazzarini); Groppelli (35’ Fortunato), Borghi, Cantù (vcap) (72’ Groppi)

All: Davide Baracchi

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1; Rugby Parma 4

Sconfitta bruciante per la formazione cadetta di Sitav Rugby Lyons, che viene beffata allo scadere dopo una partita giocata decisamente al di sotto delle proprie possibilità. Le scusanti ci sono, per via delle tante assenze che hanno costretto a mettere in campo una formazione poco rodata e rimpinguata da diversi elementi provenienti dall’Under 19, ma la prova rimane deludente, anche se non preclude nulla in vista del prosieguo della stagione.

La partita è stata molto serrata e combattuta, con la difesa del Rugby Parma abile nel fermare ogni tentativo di avanzata dei Leoni, che nel primo tempo hanno provato a giocare molto con i trequarti senza successo, anche per le dimensioni del campo di gioco molto piccolo e che concedeva poco spazio al largo. Si gioca quindi una prima frazione nervosa, dove i Lyons sprecano anche due calci piazzati facili con Rossi, che avrebbero potuto indirizzare la gara in maniera differente. Anche la ripresa rimane una sfida sul filo dei centimetri, con i padroni di casa a segnare il primo punto esclamativo con una meta in maul dopo 20 minuti di pressione. I Lyons sono comunque bravi a reagire con gli unici 10 minuti di buon livello disputati, che portano alla meta di Boreri che pareggia i conti a pochi minuti dalla fine. Il Rugby Parma chiede anche di giocare le mischie No Contest per limitare i danni provocati dal dominante pacchetto bianconero, e riesci a riportarsi nella metà campo avversaria. All’80’ arriva la beffa per i Leoni, che commettono un fallo ingenuo sulla linea di 10 metri e concedono la punizione che decide la partita proprio allo scadere.

Ora una settimana di stop per il campionato di Serie C, che permetterà a Davide Baracchi di recuperare qualche indisponibile e sistemare le mancanze di questa partita, prima di concludere il primo girone con la sfida al Rugby Noceto cadetta in casa.

Under 15 – Triangolare con Parma 2 e Viadana

PARMA 2 – LYONS/VALDARDA (26-5)

Marcatori: mt. Isola

LYONS/VALDARDA – VIADANA (42-5)

Marcatori: mt. Konte 4, mt. Pagliafora, mt. Cordani

Convocati: Locca, Pagliafora, Konte, Barbieri, Beghi, Torricella, Isola, Devoti, Verbeni, Cordani, Lico, Nunez, Sesenna.

A disp.: Ferrari, Rancati, Palange, Antozzi, Mutti, Salicelli

All.: Bonomini, Ghezzi, Mozzani, Rossi

Nel complesso due buone prestazioni della U15 dei Lyons: nella prima partita con i padroni di casa, i Lyons hanno mostrato un bel gioco ma è mancata spesso la velocità di esecuzione, permettendo agli avversari di “sporcare” molti palloni, gli errori in difesa hanno permesso al Parma di prevalere nel punteggio finale, ma i giovani leoni sono comunque usciti dal campo a testa alta.

Molto meglio contro il Viadana, partita giocata prevalentemente in attacco con ottime scelte che hanno portato a sei belle mete in una prova davvero convincente. Queste due prime giornate hanno fatto vedere una squadra ben impostata e sicura delle proprie possibilità, che sicuramente vedrà premiato il lavoro fatto nel prosieguo della stagione. (nota stampa)