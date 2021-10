Nel weekend tempo in peggioramento a Piacenza. Sabato 30 ottobre – le previsioni Arpae – è attesa una mattinata con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, con possibili piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 5 gradi sui rilievi e 8 gradi in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 12 gradi sui rilievi e 15 gradi in pianura.

Molto nuvoloso anche domenica 31 ottobre, con piogge moderate al mattino. Temperature minime del mattino comprese tra 8 gradi sui rilievi e 12 gradi in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 10 gradi sui rilievi e 13 gradi in pianura.