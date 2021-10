Maltempo in arrivo a Piacenza ad inizio settimana.

Secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino del Centro Meteo Emilia Romagna, nella seconda parte di lunedì 4 ottobre la nostra Regione sarà interessata da un consistente impulso instabile.

L’arrivo della saccatura atlantica sul Mediterraneo – evidenzia il Centro Meteo – sarà difatti anticipato da intensi e umidi flussi meridionali, che favoriranno l’innesco di temporali organizzati e di forte intensità tra Tirreno e Ligure. Questi sistemi tenderanno, già dal tardo pomeriggio e più marcatamente nel corso della sera di lunedì, a risalire verso nord, interessando anche il settore occidentale dell’Emilia Romagna.

Probabili accumuli elevati in poco tempo per l’Appennino delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Si supererà agevolmente la soglia dei 70 mm in 3 ore sul crinale. A fine giornata potranno registrarsi accumuli puntuali prossimi o localmente superiori ai 100 mm, caduti perlopiù nelle ultime 6 ore di giornata. Una situazione di questo tipo sicuramente andrà ad influire sull’incremento idrometrico dei corsi d’acqua montani, nonché potrebbe dar luogo a ruscellamenti e colate detritiche.

Sulle pianure e le colline di Piacentino, Parmense e Reggiano la fenomenologia sarà inizialmente più irregolare e tenderà in seguito a divenire diffusa e anche a carattere temporalesco.

Nel corso della notte – si legge ancora nel bollettino – verso martedì i rovesci e i temporali si estenderanno gradualmente verso est. Le precipitazioni risulteranno più irregolari, ma comunque intense specie a ridosso dei rilievi.

In seguito l’instabilità si attenuerà temporaneamente, prima di un nuovo peggioramento a cavallo tra la sera di martedì e mercoledì 6 ottobre.

ALLERTA METEO ARANCIONE E GIALLA – Il quadro meteorologico in peggioramento, ha spinto la Protezione Civile Emilia Romagna a diramare una allerta meteo idrogeologica-idraulica valida per tutta la giornata di lunedì 4 ottobre.

Per quanto riguarda il territorio piacentino, sul fronte temporali l’allerta è di colore arancione nelle zone appenniniche e dell’alta collina, mentre è gialla per la bassa collina e la pianura. Allerta arancione in montagna e in collina a causa del vento forte; gialla, per lo stesso motivo, in pianura. Massima attenzione anche sul fronte piene dei fiumi e frane: in questo caso l’allerta è gialla e riguarda la montagna e le aree collinari.

Nella serata di lunedì 4 ottobre – si legge nel bollettino della Protezione Civile – sono previsti temporali particolarmente intensi e persistenti, con possibili effetti e danni associati, sulla fascia appenninica centro-occidentale e localmente sulla pianura occidentale. Sono previsti venti di burrasca forte con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica occidentale.