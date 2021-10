Manutenzione strade e marciapiedi fino al 2023, dal Comune bando unico da 760mila euro

L’amministrazione comunale di Piacenza ha pubblicato il nuovo bando per la manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali per il periodo 2022-2023.

Il valore dell’appalto è di 763mila e 343,27 euro, di cui 20mila per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’appalto non viene suddiviso in lotti e il criterio di aggiudicazione è quello della procedura aperta con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi. Il termine per la presentazione delle offerte è l’8 di novembre alle ore 12.