“Melaverde” torna nel piacentino: salumi protagonisti

E’ tornata nella nostra provincia la trasmissione di Canale 5 “Melaverde”, per una puntata tra Val Tidone e Val Trebbia, andata in onda domenica 10 ottobre, che ha visto al centro i salumi piacentini e in particolare il prosciutto cotto, il salume più consumato dagli italiani.

La conduttrice Ellen Hidding ha raggiunto Borgonovo per raccontare la storia dell’azienda Capitelli, fondata da Claudio Capitelli e oggi guidata dal figlio Angelo, che produce prosciutti cotti con un sistema d’altri tempi. Proprio Angelo Capitelli ha fatto da cicerone raccontando le varie fasi di lavorazione. Prosciutto cotto, ma non solo: Capitelli ha presentato anche una particolare pancetta e la “spalla cotta”. “Rappresento la terza generazione di una famiglia che da sempre è stata impegnata nel settore alimentare – ha raccontato -, già i miei nonni, nel periodo tra le due guerre, portavano cibo a popolazioni che lo aspettavano. E’ poi arrivata la generazione di mio padre e i suoi fratelli, che nel 1976 fondarono il Salumificio Capitelli; in quegli anni fare prosciutto cotto voleva dire realizzare qualcosa di innovativo, oggi con lo stesso coraggio provo a fare cose nuove dando il mio contributo”.

IL VIDEO DELLA PUNTATA da Mediaset Infinity