Merli primo a Cortemaggiore “Responso chiaro dopo campagna difficile”

Luigi Merli, segretario provinciale della Lega, vince a Cortemaggiore e anche sulle divisioni nel centrodestra. Distante quasi 9 punti Mario Fantini proposto da Forza Italia mentre Claudio Colombi de “La Corte che cambia” è relegato al terzo posto.

A Cortemaggiore vittoria per il candidato del centrodestra Luigi Merli con il 40,46 %, seguito da Mario Fantini, civico di Forza Italia, col 31,84 % e da Claudio Colombi del centrosinistra col 27,7 %. (I RISULTATI)

“E’ stata una campagna elettorale tesa e difficile ma credo che i cittadini si siano espressi in maniera chiara per risolvere problemi e situazioni, voglio ringraziare i cittadini ed è il momento di passare dalle parole ai fatti con il nostro programma e i progetti. La priorità sarà il recupero del decoro urbano, e poi dobbiamo risolvere il tema della viabilità e del transito dei mezzi pesanti in paese e nelle frazioni. Poi ci sono altri progetti sugli impianti sportivi e di una nuova scuola materna per rispondere all’esigenza di nuovi spazi”.