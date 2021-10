“Metalli, acciai ed energia alle stelle. Fino a quando?”, convegno Confapi

Si terrà martedì 26 ottobre alle 14 e 30 nella sede di Confapi Industria Piacenza in via del Commercio 65 il convegno “Metalli, acciai ed energia alle stelle. Fino a quando?” promosso dalla categoria Unionmeccanica di Confapi Industria Piacenza guidata da Giuseppe Ballotta. L’incontro vedrà intervenire Gianclaudio Torlizzi, fondatore della società di consulenza T-Commodity e riconosciuto esperto nell’ambito delle materie prime e commodity a livello internazionale.

L’obiettivo dell’incontro è dare gli strumenti di informazione per le strategie e le decisioni sugli acquisti e la gestione degli ordini agli associati: Torlizzi passerà dunque in rassegna la situazione critica che l’economia sta vivendo sul fronte dell’approvvigionamento delle materie prime per arrivare a delineare quali siano le aspettative per il prossimo futuro.