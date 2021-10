“Museo dedicato a Verdi all’ex albergo San Marco, ecco come potrebbe essere”

Un museo che ancora non c’è, ma potrebbe esserci.



Attraverso un video Italia Nostra e il Comitato ex San Marco rilanciano la proposta di un utilizzo pubblico dell’immobile dell’ex albergo (proprietari Ausl e Comune di Piacenza) con la realizzazione di un museo dedicato a Giuseppe Verdi, che vi soggiornava abitualmente nei suoi passaggi a Piacenza. “Una soluzione ideale – affermano -, per creare un nuovo attrattore turistico e sancire concretamente il legame del Maestro con la nostra città. Inoltre consentirebbe di creare un sistema con gli altri siti legati a Verdi del territorio, da Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova, a Cortemaggiore, Saliceto, eccetera, nonché con i luoghi musicali, piacentini e non, e gli spazi culturali esistenti e proposti”. Tra questi sono citati il Museo del Rock, il Museo del Cinema, e la Cittadella della Cultura e dello Spettacolo, quest’ultima nel complesso dell’ex Mercato Ortofrutticolo.

Il video, realizzato da Pietro Chiappelloni e Alessandra Repetti, è diffuso sui canali social di Italia Nostra e della sezione di Piacenza nell’ambito delle iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio-European Heritage Days 2021 (GEP2021, promosse da Consiglio d’Europa e Commissione Europea).