Nel piacentino tornano a crescere i contagi: +50,9% nell’ultima settimana

Coronavirus, dopo due settimane con numeri in discesa torna a crescere nel piacentino il numero dei positivi: negli ultimi sette giorni (18-24 ottobre) sono stati 80, con un aumento del 50,9% rispetto ai 53 della settimana precedente.

La tendenza a un’inversione di trend non è solo locale, anche se altrove le percentuali sono più contenute: la media regionale è di +4,2 per cento, nazionale +30,9%, mentre in Lombardia si sale del 42,7%. Il numero dei nuovi positivi è di 28 su 100mila abitanti a Piacenza, 34 in Emilia Romagna, 39 in Italia.

I nuovi positivi appartengono, per la maggior parte, alla fascia di popolazione tra 0 e 17 anni. Questa settimana si evidenzia anche un aumento di incidenza nella fascia sopra gli 80 anni. Le persone complessivamente in quarantena o isolamento sono 409: 133 sono positive, 276 sono contatti stretti o rientri da zone a rischio.

Abbastanza stazionario è invece il numero di richieste giornaliere alla centrale Usca (Unità speciali di continuità assistenziali) che passano dalle 213 della settimana scorsa alle 206 degli ultimi sette giorni. Per quanto riguarda il monitoraggio delle scuole, sono 11 i nuovi casi positivi che riguardano gli studenti, suddivisi in 5 classi. In questa settimana si è registrano nessun due contagi interno. Le classi in quarantena attiva il 24 ottobre erano 2. In ospedale, gli accessi al Pronto Soccorso di pazienti sono mediamente 2 al giorno, mentre i ricoveri al 24 ottobre erano 20 (con una media settimanale di 22). In settimana si sono registrati tre decessi.