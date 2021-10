Nel piacentino vaccinati all’82,9%. Scuola e donne incinte: le sedute in programma

Nel piacentino la percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione vaccinabile ha raggiunto l’82,9%. Il dato è contenuto nell’ultimo report settimanale diffuso dall’Ausl con i dati sull’andamento dell’epidemia sul territorio. Complessivamente sono state somministrate 422.013 dosi. Gli assistiti con almeno una dose sono 213.906 su una popolazione vaccinabile di 257.934 persone.

Le opportunità vaccinali

– Vaccinazioni in libero accesso: Per effettuare la prima dose vaccinale senza prenotazione. Giorni e orari fruibili sono disponibili e aggiornati in tempo reale su: https://www.covidpiacenza.it/prime-date-disponibili-per-prenotare-la-vaccinazione/#Sedute_vaccinali_con_libero_accesso

– Vaccinazioni in farmacia: per persone maggiorenni senza alcun minimo fattore di rischio, prenotandosi in una delle farmacie provinciali aderenti e già abilitate: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti

– Nelle scuole: per studenti, genitori e personale scolastico e universitario in programma sedute vaccinali presso gli Istituti scolastici e Università: Università Cattolica del Sacro Cuore 6 ottobre dalle 9 alle 13; Marconi 7 ottobre dalle 9 alle 14; Mattei di Fiorenzuola 9 ottobre dalle 9 alle 14

– Richiedenti asilo: Mercoledì 6 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 seduta dedicata in Arsenale

– Mensa della Solidarietà – San Vincenzo: Mercoledì 13 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.30 allestito punto vaccinale in collaborazione con Caritas per gli utenti del centro

– Donne in gravidanza e puerpere: Venerdì 8 e venerdì 15 ottobre appuntamenti dedicati con team di ginecologi e ostetriche per il supporto clinico e per chiarire eventuali dubbi delle donne. Prevista una prima parte esplicativa sull’opportunità vaccinale seguita dalla somministrazione. Prenotazione chiamando il numero 800.651.941.