Covid, netto calo dei contagi nel piacentino: -40,6%. Giù anche i ricoveri

Coronavirus, netto calo dei contagi a Piacenza: nell’ultima settimana (4-10 ottobre) i casi positivi registrati nella nostra provincia sono stati 82, in diminuzione del 40,6% rispetto ai sette giorni precedenti, quando erano 138.

I dati sono riportati nell”ultimo report diffuso dall’Ausl sulla situazione della pandemia sul territorio (LEGGI). Il numero dei nuovi positivi è di 29 su 100mila abitanti a Piacenza, 39 in Emilia Romagna; anche in regione i nuovi contagi hanno fatto segnare una flessione del 13,6%, stesso andamento anche in Lombardia (-16,6%) e nel resto del Paese (-16,7%).

Rimane alto nel piacentino il numero di tamponi eseguiti settimanalmente, 11.500: il numero di positivi rispetto ai tamponi è dell’0,7%, in diminuzione rispetto al 1,1% della settimana precedente. I nuovi positivi appartengono, per la maggior parte, alla fascia di popolazione tra 0 e 17 anni. Non si segnalano contagi nelle residenze per anziani, né tra gli ospiti né tra gli operatori.

Le persone complessivamente in quarantena o isolamento scendono da 829 a 629: 207 sono positive, 422 sono contatti stretti o rientri da zone a rischio. Stazionario, invece, il numero di richieste giornaliere alla centrale Usca (Unità speciali di continuità assistenziali), che passano dalle 214 della settimana scorsa a 205 di questa. In ospedale, gli accessi al Pronto Soccorso di pazienti sono mediamente 2 al giorno, mentre i ricoveri al 10 ottobre erano 31 (con una media settimanale di 36, -28% rispetto alla settimana precedente). Al momento sono quattro le persone in Terapia intensiva. Tre i decessi.