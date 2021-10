La nota stampa

Questa mattina si è tenuta dalle 11 alle 12 ai giardini Margherita a Piacenza, una partecipata e determinata manifestazione a sostegno di Mimmo Lucano e della sua idea di accoglienza e di società solidale. Oltre un centinaio i partecipanti e diversi e significativi gli interventi che hanno ricordato come ci si salva e si progredisce tutti insieme senza divisioni tra chi è nato in un posto e chi ci arriva spinto dal desiderio di poter vivere e lavorare in Pace con la propria famiglia. Gli interventi hanno messo in evidenza come l’attacco a Lucano, uomo e sindaco per bene, sia stato motivato dal desiderio di impedire che la sua idea di accoglienza potesse espandersi. Molto meglio per qualcuno urlare e seminare odio contro i poveri disperati, siano essi provenienti dall’Afghanistan, dal Sudamerica o dai Paesi africani. Lucano è stato condannato a oltre 13 anni di carcere, il doppio di quanto chiesto dalla pubblica accusa.

Possiamo fare un raffronto con la condanna ricevuta per un caso di omicidio preterintenzionale a Piacenza, 10 anni e il PM ne aveva chiesti 12.

Insomma l’umanità di Lucano è pericolosa! Martedì alle ore 18 alla coop Infrangibile a Piacenza riunione tra tutti gli interessati per proseguire le iniziative di solidarietà con Mimmo Lucano.

Roberto Lovattini, Movimento di Cooperazione Educativa di Piacenza