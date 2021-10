Nove giovani biancorossi convocati dal commissario di Lega

La società Piacenza Calcio comunica che nove giocatori del settore giovanile biancorosso sono stati convocati dal commissario tecnico di Lega, Daniele Arrigoni per il primo stage di formazione della stagione 2021/22 che si è tenuto nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2021 presso lo stadio “Giorgio Calbi” di Cattolica (Rimini).

Il mister della rappresentativa ha chiamato per l’Under 17 Nicolò Piacentini e Matteo Ghilardotti. Tra i 2006 sono stati selezionati Lorenzo Gandolfi, Antonio Napoletano e Nicolò Mantegazza. Infine per la squadra Under 15 hanno preso parte al raduno il portiere Filippo Muzio, i centrocampisti Pietro Curti e Sebastiano Rossi, l’attaccante Cristian Macchitella.

Il programma del weekend del settore giovanile – Tutto pronto per l’ennesimo weekend a tinte biancorosse. Sabato al “Bruno Chiavacci” di Prato torna in campo la Primavera 4 di mister Tretter che sfiderà la Pistoiese dopo il turno di riposo dello scorso fine settimana. L’Under 17 di Giacobone e l’Under 15 di Bertolini saranno impegnate domenica entrambe in trasferta sul campo della Pro Vercelli, mentre le squadre femminili delle stesse categorie sconteranno un turno di riposo.

Domenica scenderanno in campo anche il gruppo Under 14, che sarà ospite del Cesena, l’Under 13, che al “G. Rubini” sfiderà il Sassuolo, e l’Under 12 femminile di mister Bocchi che per il Campionato Nazionale giocherà contro Pgs. Sabato sarà invece il giorno dei ragazzi dell’Under 12 che affronteranno il Gotico Garibaldina, mentre l’Under 12 femminile della categoria pulcini giocherà contro Borgonovese, così come mister Massimini e la sua Under 11. Infine l’Under 10 sfiderà i pari età del Fiorenzuola.

PRIMAVERA 4

PISTOIESE – PIACENZA CALCIO, sabato 23 ottobre ore 14.30

Campo “Bruno Chiavacci”, Via del Purgatorio, Prato

UNDER 17

PRO VERCELLI – PIACENZA CALCIO, domenica 24 ottobre ore 15.00

Campo “Mario Ardissone”, Via Vicenza, Vercelli

UNDER 15

PRO VERCELLI – PIACENZA CALCIO, domenica 24 ottobre ore 13.00

Campo “Mario Ardissone”, Via Vicenza, Vercelli

UNDER 14

CESENA – PIACENZA CALCIO, domenica 24 ottobre ore 12.00

Centro Sportivo Romagna Centro, Via Calcinaro, Martorano di Cesena

UNDER 13

PIACENZA CALCIO – SASSUOLO, domenica 24 ottobre ore 12.30

Campo Sportivo “Gianni Rubini”, Via IV Novembre, Podenzano (PC)

UNDER 12

GOTICO GARIBALDINA – PIACENZA CALCIO, sabato 23 ottobre ore 17.00

Centro Sportivo “Gianni Levoni”, Via Padre Davide da Bergamo, Piacenza

UNDER 12 FEMMINILE – CAMPIONATO NAZIONALE

PGS – PIACENZA CALCIO, domenica 24 ottobre ore 11.30

Viale dello Sport, Formigine (MO)

UNDER 12 FEMMINILE – PULCINI

PIACENZA CALCIO – BORGONOVESE, sabato 23 ottobre ore 16.00

Campo “Besurica”, via Placentia 3, Piacenza

UNDER 11

BORGONOVESE – PIACENZA CALCIO, sabato 23 ottobre ore 17.00

Centro Sportivo “F.lli Curtoni”, Via Padre Davide da Bergamo, Piacenza

UNDER 10

PIACENZA CALCIO – FIORENZUOLA, sabato 23 ottobre ore 15.00

Campo “Besurica”, via Placentia 3, Piacenza