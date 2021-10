Nuova rete per l’area sgambamento cani e secondo spazio per gli amici a quattrozampe

Nuova rete per l’area sgambamento cani e realizzazione di una seconda area per gli amici a quattrozampe. L’Amministrazione Comunale di Pontenure farà presto installare una nuova rete perimetrale nell’attuale area di sgambamento cani, situata nei pressi di Parco Raggio a poca distanza dalla linea ferroviaria. La nuova rete, supplementare a quella già in essere, sarà interrata e complessivamente raggiungerà quota 180 centimetri dal suolo, lungo tutto il perimetro. Inoltre, con l’anno nuovo, verrà realizzata una seconda area verde di sgambamento cani in zona sud del paese.

“Con questi due interventi – spiegano il sindaco Manola Gruppi e l’assessore Roberto Modenesi – manteniamo l’impegno che avevamo preso in campagna elettorale con i cittadini di Pontenure, per rispondere alla grande sensibilità che esiste nel nostro comune nei confronti degli amici a quattrozampe. In particolar modo, si sottolinea la volontà della Giunta di fornire ai cani un luogo sicuro dove muoversi liberamente”. (nota stampa)