Nuovi corsi per volontari del soccorso con la Pubblica Assistenza Valtidone e Valluretta

La Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta organizza il corso per aspiranti nuovi volontari. La presentazione avrà luogo il 21 ottobre 2021 alle ore 21 presso la sede in Via Morselli 16/e a Castel S. Giovanni, un’occasione per conoscere l’associazione e approfondire le proprie curiosità.

Il corso vero e proprio avrà inizio il 25 ottobre, strutturato in 100 ore di formazione; le prime 40 permettono di svolgere i servizi di trasporto ordinario e le successive 60 ore consentono di intraprendere il percorso per il servizio emergenza. Per partecipare non servono requisiti particolari, se non la voglia di “fare del bene”. “Essere volontari – sottolineano dalla Pubblica Assistenza – significa donare il proprio tempo a chi ne ha bisogno, ricevendo in cambio un semplice “grazie””. La Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta è alla ricerca di nuovi volontari, centralinisti, autisti per il servizio emergenza/trasporto.